الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالأسماء.. قرار وزاري بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية

نيفين جامع
نيفين جامع

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا  بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية  باتحاد الصناعات المصرية.

ونص القرار الذي حصل “الدستور”، على نسخة منه، أن المادة الأولي من القرار تنص أنه  بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذيه و نص قرار المادة الأولى على تعيين كل من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وهم كالتالي..

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة تعيين 5 أعضاء بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT شملت 3 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة هم المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر و أيمن عصام  رئيس العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر وعلياء محمد عبد اللطيف يونس.

وتابع القرار تعيين عضوين  ممثلين عن الشركات الكبيرة المهندسة ميرنا عارف رئيس شركة مايكروسوفت مصر والدكتور حسن صادق رضوان .

هذا وقد اكتمل مجلس ادارة الغرفة لتصبح 15 عضو ليبدأ المجلس عقد اجتماعه وتشكيل المكتب التنفيذي للغرفة.

 

هذا أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT،في وت سابق  عن فوز كل من: «المهندس مصطفى صالح، والمهندس أحمد السبكي، والمهندس سيف بدوي، والمهندس أحمد عيد»، عن مقاعد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن أعمال فعاليات الدورة الانتخابية الجديدة لمجلس إدارتها عن الفترة 2021 / 2025.

تأتي هذه المرحلة وفقاً للقواعد التنظيمية لتشكيل مجلس الإدارة، والتي تنص على تخصيص 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، و4 مقاعد للشركات المتوسطة، و4 مقاعد للشركات الكبرى، و3 مقاعد للأعضاء المعينين.

وتم الإعلان في وقت سابق عن فوز كل من: المهندس سامح الملاح، والمهندس هشام علام»، عن فئة الشركات الكبيرة، بينما فاز كل من المهندس خالد إبراهيم والمهندس طارق شبكة والمهندس محمود السيد والمهندس أيمن الحميلي عن فئة الشركات المتوسطة.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة تعيين اعضاء مجلس اتحاد الصناعات المصرية خالد حجازي ايمن عصام ميرنا عارف

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