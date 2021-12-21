30 مليون مواطن يقطنوا 10 محافظات بجنوب مصر.. المنيا وأسيوط الأعلى استفادة

تعاني مصر منذ زمن طويل من تفاوتات واختلالات كبيرة في مستوى التنمية بين المحافظات والأقاليم، وتوضح نتائج التعدادات الاقتصادية ومؤشراتها صورة التنمية فى المناطق الجغرافية المختلفة، حيث أظهرت أن محافظات الصعيد بدءًا من الفيوم حتى أسوان كانت تسهم بما يقرب من 12% من إجمالى الناتج المحلى في عام 2017-2018.



وتضم محافظات الجنوب 30.8 مليون نسمة تمثل ما يقارب ثلث سكان الجمهورية على امتداد 10 محافظات، وتأتي المنيا في المرتبة الأولى بعدد 6.1 مليون نسمة، يليها سوهاج 5.5 مليون نسمة، أسيوط 4.9 مليون نسمة، الفيوم 3.9 مليون نسمة، قنا 3.5 مليون نسمة، بنى سويف 3.4 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، الأقصر 1.3 مليون نسمة، بينما تتذيل القائمة الوادى الجديد 260.7 ألف نسمة ومحافظة البحر الأحمر 393.5 ألف نسمة.



ورغم تصدر صعيد مصر قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، إلا أن معدلات الفقر بين سكان الصعيد شهدت تراجعًا لأول مرة من 20 عامًا، حيث سجل المعدل 28.96% فى حضر الوجه القبلى خلال عام 2019-2020 مقابل 30.02% عام 2017-2018 بانخفاض 4.73%، كما انخفض الفقر فى ريف الوجه القبلى من 51.94% لـ48.15% بتراجع نسبته 3.7% خلال الفترة ذاتها.

منهجيات الاستهداف في برامج الدعم النقدي



وتطبق الدولة عدد من منهجيات الاستهداف في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من بينها الاستهداف الجغرافى بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا فى الوجه القبلى لمعالجة الاختلالات الإقليمية، حيث جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بأعلى عدد للمستفيدين 1.054 مليون مستفيد، يليها الجيزة بعدد 773.3 ألف مستفيد، ثم محافظة أسيوط بعدد 771 ألف مستفيد، ومحافظة سوهاج بعدد 755 ألف مستفيد، محافظة بني سويف 584.5 ألف مستفيد، محافظة الفيوم بعدد 540.5 ألف مستفيد، محافظة قنا 392.8 ألف مستفيد، الأقصر 182.3 ألف مستفيد، محافظة أسوان 166.2 ألف مستفيد، محافظة البحر الأحمر 9.2 ألف مستفيد.