الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى السودان يلتقى الوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية

السفير المصري والوكيل
السفير المصري والوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية السودانية

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، بالسفير عبدالله عمر بشير، الوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية السودانية، حيث قدم السفير المصري التهنئة للمسئول السوداني على توليه مهام منصبه.

وأكد سفير مصر استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، معربا عن التطلع إلى تعزيز وتيرة العمل في المشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، وفي مقدمتها الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وغيرها من مشروعات التعاون في المجالات المختلفة، لما لها من عوائد إيجابية على شعبي وادي النيل.

من جانبه، أكد الوكيل المكلف بأعمال وزارة الخارجية السودانية الحرص على المضي قُدماً بالعلاقات الثنائية، وبما يتفق مع ما يربط البلدين الشقيقين وشعبيهما من علاقات وثيقة ومتعددة في شتى المجالات.

مصر السودان الخرطوم وزارة الخارجية الربط الكهربائي وادي النيل

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وائل لطفي

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