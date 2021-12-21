تجديد حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس عاطلين سرقا مخزن شركة في منطقة التجمع، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

واعترف المتهمان بسرقتهما للمضبوطات من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقرا بأنه نظرا لسابقة عملهم بالشركة المشار إليها، اختمرت في ذهنهم فكرة سرقة المخزن، حيث توجها للمخزن مستقلين سيارة وتمكنا من الاستيلاء على كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس بقصد التصرف فيها بالبيع.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط عاطلين حال قيادتهما سيارة محمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس وزنت حوالي 2 كيلوجراما، منشار حديدي).



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.