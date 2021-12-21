الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة بالقاهرة الجديدة

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس عاطلين سرقا مخزن شركة في منطقة التجمع، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

واعترف المتهمان بسرقتهما للمضبوطات من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقرا بأنه نظرا لسابقة عملهم بالشركة المشار إليها، اختمرت في ذهنهم فكرة سرقة المخزن، حيث توجها للمخزن مستقلين سيارة وتمكنا من الاستيلاء على كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس بقصد التصرف فيها بالبيع.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط عاطلين حال قيادتهما سيارة محمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس وزنت حوالي 2 كيلوجراما، منشار حديدي).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس سرقة نيابة مخزن متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«السيسى» يدشن مشروعات تنموية قومية لأهل صعيد مصر خلال ساعات

10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر

«بارد نهارًا».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي في منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» في إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟

فلسطين: الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار فى الاعتداء على الشعب