بدء دورى كرة القدم وبطولة تنس الطاولة للعاملين بأكاديمية الفنون

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور إسلام فهمى المشرف على النشاط الرياضى عن بدء دورى كرة القدم، وبطولة تنس الطاولة للعاملين بالأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضحت الأكاديمية فى بيان صحفي لهاـ أن فريق كرة القدم المشترك بالدورى مكون من ١٠ لاعبين (٥ أساسى) و (٥ احتياطى) والتبديل مفتوح أثناء المباراة.

جدير بالذكر أنه انتهت مؤخرا فعاليات دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم لطلاب معاهدها؛ حيث فازت المدرسة التكنولوجية فى المباراة الختامية لدوري أكاديمية الفنون لكرة القدم بعد فوز فريقها على فريق المعهد العالى للفنون الشعبية، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، والدكتور إسلام فهمي المشرف علي النشاط الرياضي، ولفيف من قيادات الأكاديمية والمعاهد المشاركة.

وقامت الدكتورة غادة جبارة بتسليم الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى، وكذلك الجوائز الفردية، حيث اقتنص محمد رضا عبدالعال مهاجم التكنولوجية لقب الهداف، في حين وقع الاختيار علي احمد سعودي من الفنون الشعبية كأحسن لاعب، واستحق حارس التكنولوجية المميز عمر رشدي جائزة أفضل حارس، وأخيرا تم تكريم زياد محمد لاعب "الكونسرفتوار" كأفضل روح رياضية.

ثم قامت الدكتورة غادة جبارة بإلقاء كلمة قصيرة على الحضور هنأت خلالها الفائزين والمكرمين، وشددت على أهمية مشاركة الطلاب في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الأكاديمية، وضرورة إعلاء قيم الروح الرياضية بين المتنافسين، ووعدت الطلاب بزيادة الفعاليات الرياضية خلال المرحة المقبلة.

وتسلمت الدكتورة غادة جبارة رئاسة أكاديمية الفنون فى مستهل الشهر الجاري بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينها رئيسا لأكاديمية الفنون لمدة أربعة أعوام، وذلك بناء على ترشيح من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ووجهت إيناس عبدالدايم التهنئة لغادة جبارة وحثتها على استمرار تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية ودعم القيم الإيجابية فى نفوس الطلاب، والتى من شأنها نشر الوعى والارتقاء بالمجتمع، مؤكدة ثقتها فى تواصل النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية.