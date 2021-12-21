ضبط 20 عاطلًا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 20 عاطلا، خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 705 جرامات من الهيروين المخدر، و525 جرامًا من مخدر الحشيش، و250 جراما من مخدر البودر، و862 جرامًا من مخدر الشادو، و15 جرامًا من الهيدرو المخدر، و90 جراما بانجو، و108 أقراص مخدرة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة.