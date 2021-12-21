الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 عاطلًا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 20 عاطلا، خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 705 جرامات من الهيروين المخدر، و525 جرامًا من مخدر الحشيش، و250 جراما من مخدر البودر، و862 جرامًا من مخدر الشادو، و15 جرامًا من الهيدرو المخدر، و90 جراما بانجو، و108 أقراص مخدرة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية 20 عاطلا حملة أمنية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«بارد نهارًا».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا

قائمة الإجازات الرسمية لشهر يناير 2022.. والقائمة الكاملة لإجازات العام الجديد

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟

فلسطين: الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار فى الاعتداء على الشعب

حرب الدائرة الثالثة.. كيف تستعد إسرائيل لما بعد المباحثات النووية؟