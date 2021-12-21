الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

متى يستشعر القاضي الحرج أثناء المحاكمة؟

محكمة
محكمة

أوضح أيمن محفوظ المحامي الحالات التي يستشعر فيها القاضي الحرج، تزامنا مع إحالة محكمة جنايات القاهرة لقضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الملقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار الحرج.

وقال محفوظ في تصريح لـ"الدستور" إن المادة (247) نصت على أن يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى بسبب شقين اما ان يكون ناتجا من التزام فرضه القانون ويكون هنا التنحي وجوبي، مثل ما نص عليه في قانون المرافعات وقانون السلطة القضائية في ان يكون للقاضي ثمة علاقة قرابة او مصاهره او وكاله بينه وبين الخصوم فيجب على القاضي ان يتنحي والا يكون حكمه باطلا. 

وتابع: “لكن الواجب الأدبي الذي ألزم به القضاه انفسهم بأن يكونوا محور العدالة وانهم حراس حقوق الخصوم في اي دعوي. فإن وجود اي سبب حتي ولو لم يفرضه القانون يكون سبب للتنحي القاضي وحتي ولو كان سبب نفسي وفي العموم لم يلزم القانون علي القاضي المتنحي ان يذكر الاسباب التي دفعته للتنحي وبالطبع هي اسباب خاصه جدا بحسن سير العدالة وحماية حقوق الخصوم في اي دعوي”. لافتا إلى أن محكمة الاستئناف سوف تتحدد دائرة أخري لنظر القضية ليتم الحكم فيها من قاضي آخر انتفت لديه أي أسباب تمنعه من الحكم في القضية سواء كانت شخصية أو نفسية أو قانونية.

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