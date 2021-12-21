التحقيق مع 4 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 4 متهمين في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وتمكنت أجهزة الأمن من 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

تفاصيل الواقعة

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة.

ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن «الجيرة – الغربية – الشرقية – سوهاج» أسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم في مجال الدجل والشعوذة، وذلك على النحو التالي: ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي وضبط «مالك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية»، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه الإجرامي – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول.

بفحصهما تبين احتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم وضبط مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2 هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي.