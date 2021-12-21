الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عباس يشارك فى مسلسل «يوتيرن» لـ ريهام حجاج

محمد عباس
محمد عباس

يشارك الفنان الشاب محمد عباس، في مسلسل "يوتيرن" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر بدء تصوير أحداث العمل بداية العام المقبل وخاصة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير داخل الديكور الرئيسي للعمل الذي اختاره مخرج العمل سامح عبدالعزيز، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعتبر الفنانة عبير صبري أحدث المنضمين للعمل.

ويجسد محمد عباس دور فرد أمن، في العمل الذي تلعب فيه ريهام حجاج دور ابنة الفنان الكبير توفيق عبدالحميد.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتأتى قائمة أبطاله كالتالى: ريهام حجاج، وعبير صبري، وتوفيق عبدالحميد، ومحمد كيلاني، وكريم قاسم، وهشام عاشور، وصفاء الطوخي، ونانسي صلاح، وعبير منير الدين، وجار التعاقد مع بعض الأدوار للشباب، مسلسل يوتيرن يعد عودة للفنان توفيق عبدالحميد للدراما مرة أخرى بعد غياب طويل عن الشاشة، وسيقدم توفيق عبدالحميد شخصية والد الفنانة ريهام حجاج.
يعد هذا التعاون الأول بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز، كما أنه يشارك هشام عاشور زوج الفنانة نيللى كريم فى هذا العمل بعد تقديمه مسلسل “حرب أهلية” ليسجل التعاون الثانى على التوالى مع سامح عبدالعزيز والشركة المنتجة. 
وسيكون هذا المسلسل هو التعاون الأول بين ريهام حجاج والشركة المنتجة؛ حيث ستكون هي البطلة الثالثة للشركة بعد النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم.
وبدأت ريهام حجاج التحضير للعمل بجلسات مكثفة من أجل العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان تباعًا عن أسماء الفنانين المشاركين في العمل.

محمد عباس الفنان محمد عباس يوتيرن مسلسل يوتيرن مسلسلات رمضان

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