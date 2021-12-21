الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تتبرع بـ10 ملايين جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» للدول منخفضة الدخل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها ستتبرع بما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" للدول منخفضة الدخل في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي تديرها منظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا، إن رئيس البرازيل جايير بولسونارو قد وقع مرسوما مؤقتا يخول للسلطة التنفيذية التبرع باللقاح بروح التعاون الإنساني، بحسب صحيفة “ذا برازيليان ريبورت”.
وأشار كيروجا، إلى أنه بالإضافة إلى ال10 ملايين جرعة التي تم تخصيصها للدول منخفضة الدخل، ستتبرع البرازيل في وقت لاحق بـ 20 مليون جرعة أخرى.
وأضاف كيروجا:"انطلاقا من مبدأ التضامن، نعزز العمليات في إطار مبادرة كوفاكس، ونقدم اللقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليها"، مشيرا إلى أن البرازيل قررت دعم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا ب"تبرع كبير من جرعات اللقاحات".

وأوصت لجنة بالكونجرس البرازيلي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أكتوبر الماضي، في تقرير رئيسي يستند إلى تحقيق استمر ستة أشهر في طريقة تعامله مع الوباء. 

عارض بولسونارو باستمرار إجراءات قمع الفيروس، وكتب المشرعون أنه مسئول عن مقتل أكثر من 300 ألف برازيلي وحثوا السلطات على سجنه.

فيما قال رينان كاليروس، السناتور البرازيلي من الوسط والمؤلف الرئيسي للتقرير، لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر: "كان العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه، أنا على قناعة شخصية بأنه مسئول عن تصعيد المذابح".

من ناحية أخرى، أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور "أوميكرون"، أخطر من فيروس كورونا.

وقال فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارًا خطيرًا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا؛ بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول".

البرازيل اللقاحات الصحة وزارة الصحة البرازيلية الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه