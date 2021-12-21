«أوميكرون» يلغى عدة عروض موسيقية فى أمريكا

تسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي ينتشر بشكل سريع في الولايات المتحدة الآن، في إلغاء عرض رئيسي على مسرح برودواي للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم إلغاء عرض "جاجد ليتل بيل"، وهي مسرحية موسيقية مستوحاة من أغاني الفنانة الأمريكية ألانيس موريسيت، ولن يتم فتحه مرة أخرى.

وقال المنتجون في بيان نُشر عبر تويتر: "التحول الجذري للأحداث هذا الأسبوع مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، غيّر كل شيء مرة أخرى".

وسجل العرض العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاركين فيه.

وكان العرض الأخير من جاجد ليتل بيل قد أقيم على مسرح برودواي في 17 ديسمبر الجاري.

واضطرت عروض موسيقية أخرى في نيويورك، بما في ذلك "هاميلتون"، لوقف العروض الفردية، على الرغم من وجود خطط لاستئنافها.

كما توقفت عروض موسيقية مثل "علاء الدين"، و"عزيزي إيفان هانسن" مع عدم وجود خطط لاستئنافها سوى بعد عيد الميلاد (كريسماس).

في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين أن المعدل الأسبوع البالغ 133 ألفا و12 إصابة يمثل زيادة بنسبة 21% في خلال أسبوعين.

وفي ظل إصابة 70 ألفا و815 شخصا أمس الأحد، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 مليونا و846 ألفا و841 شخصا.

وبوفاة 137 شخصا آخرين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 806 آلاف و438. وبلغ معدل الوفيات الأسبوعي 1296 حالة.

ونظرا لأحدث البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 203 ملايين و926 ألفا و479 أمريكيا أو 4ر61% من السكان المؤهلين، تلقوا جرعتي التطعيم حتى الآن.

ويذكر أن أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ، الجمعة، 806215 بعد وفاة 997 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة 134724 الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50.59 مليون، مقارنة مع 50.46 مليون.