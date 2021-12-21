الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، تعيين 142 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241  طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالى 3 ملايين و166 ألفاً و500 جنيه لـ6333 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة، والقيام بـ21 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، و تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية. 

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت باستخراج 84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 243 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 5 شكاوى عمالية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتعيين 73  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 394  طالب عمل .

كما قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف 149 ألف جنيه لـ59 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

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