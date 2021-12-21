الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجراءات بريطانية جديدة لمواجهة متحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس 3 خيارات للحد من انتشار متحور أوميكرون.

وقالت الصحيفة إن المقترح الأقل تقييدًا يتضمن مطالبة الجمهور بالحد من الاختلاط الاجتماعي ، دون إنفاذ قانوني، وهذا من شأنه أن يجعل بريطانيا تتماشى مع الإجراءات المعمول بها في اسكتلندا، حيث تم نصح الناس بتقليل علاقاتهم الاجتماعية وقصر التجمعات على ثلاث أسر.

وتابعت أن مقترح خطوة خطوة من هذا ستكون قيودًا إلزامية على الاختلاط الأسري ، وعودة التباعد الاجتماعي ، وإجبار الحانات والمطاعم على الإغلاق في الساعة 8 مساءً، اما المقترح الثالث هو العودة إلى الإغلاق الكامل ، أو شيء من هذا القبيل.

وكان بوريس جونسون، قال يوم الجمعة إنه لم يفكر في الاغلاق، لكن الضغوط المتزايدة على هيئة الخدمات الطبية الوطنية البريطانية NHS قد تدفع إلى إعادة التفكير.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن اوميكرون يبدو أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة ، فمن المحتمل أن تظل الآليات الأساسية للانتقال كما هي حيث ينتشر الفيروس في الهباء الجوي والقطرات من التنفس والحديث والغناء والسعال والعطس.

وقال كاث نوكس، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) وأستاذ الهندسة البيئية للمباني في جامعة ليدز: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الأشخاص المصابون بأوميكرون يصدرون المزيد من الفيروسات أو ما إذا كان المتحور ينتقل على مسافة قريبة في الهواء، ولكن بغض النظر، فإن تركيز الهباء الجوي والقطرات يكون دائمًا أكبر على مسافة أقرب، وبالتالي يظل التباعد الجسدي مقياسًا مهمًا.

وتابع: ومع ذلك نعلم من التجربة طوال الوباء - وليس فقط اوميكرون - أنه في العديد من البيئات، لا يكفي التباعد بمقدار مترين بمفرده، ويمكن أن يصاب الناس عندما يتشاركون غرفة سيئة التهوية مع بعضهم البعض".

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وائل لطفي

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