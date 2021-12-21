الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفي عقب إصابته بأزمة قلبية في سوهاج

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن عامل لقى مصرعه إثر إصابته بحالة إغماء وفقدان للوعي لمعاناته من حساسية الصدر وتشنجات عصبية.

كان ضباط مديرية  أمن سوهاج قد تلقوا بلاغًا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة عامل على إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله للمستشفى المركز بدائرة مركز جهينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول عامل ويقيم دائرة مركز جهينة الغربية  إلى المستشفى المركزي بسوهاج  "جثة هامدة".

وبسؤال والدته "نجلاء. خ" 44 سنة ربة منزل وجدته لوالده "صديقة. ع. ا. م" 87 سنة ربة منزل عمه "أحمد. ع. ا. م" 43 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية، وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفى، وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

النيابة العامة حالة إغماء فقدان للوعي تشنجات عصبية حساسية الصدر

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وائل لطفي

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