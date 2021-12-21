الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية توقف استيراد لحوم الأبقار الكندية

الأبقار
الأبقار

قررت وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وقف استيراد لحوم الأبقار الكندية، اعتبارًا من اليوم نتيجة تأكيد حالة إصابة واحدة بالاعتلال الدماغي الإسفنجي "جنون البقر" في مقاطعة ألبرتا الكندية.

ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية ذكرت وزارة الزراعة أنها تخطط لاتخاذ قرار ما إذا كانت ستستأنف استيراد الأبقار الكندية، بناءً على معلومات مقدمة من الحكومة الكندية في المستقبل.

يشار إلى أن الاعتلال الدماغي الإسفنجي (أو جنون البقر) "غير النمطي" يصيب بصورة عامة الأبقار الكبيرة في السن، ولا علاقة له بتناول الأطعمة الملوثة ولا ينتشر إلى الكيانات الأخرى.

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت في فبراير عام 2015 استيراد الأبقار من كندا بعد تأكيد حالة جنون البقر في ألبرتا، وبعد 10 أشهر استأنفت استيراد لحوم الأبقار الكندية.

يشار إلى أن جنون البقر مرض قاتل يصيب الأبقار البالغة من خلال تدهور الجهاز العصبي المركزي، وتم تشخيصه لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 1986، حيث كان يُعتقد أن انتقاله يتم عن طريق الفم بعد تناول العلف الحيواني الذي يحتوي على لحوم الحيوانات المصابة بالمرض أو عظام تلك الحيوانات.

ويعتقد أن مرض جنون البقر ينتشر حين تأكل الماشية بروتينًا مستخلصًا من المخ أو العمود الفقري لأبقار أو أغنام مصابة بالمرض.
 وتم تشخيص المرض لأول مرة في عام 2015، وفقًا لمذكرة داخلية للصحة العامة أرسلت هذا الشهر، حيث يؤثر المرض على جميع الفئات العمرية ويبدو أنه يتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك ومنطقة مونكتون في الجنوب الشرقي.
 وحسب المعلومات فإن المرض له أوجه تشابه مع اضطراب الدماغ النادر والمميت المعروف بمرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) ومتغيراته، بما في ذلك الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري، والذي يعرف بمرض جنون البقر.
 

مقاطعة ألبرتا الكندية كوريا الجنوبية الأبقار الكندية الحكومة الكندية البرها كندا

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