الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «الرقابة الصحية»: الانتقال تدريجيًا للعاصمة الإدارية بداية من 2022

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الضوابط الرقابية وقواعد الرقابة في إطار الخطة السنوية الجديدة للهيئة ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء العمل والتمهيد للانتقال التجريبي وفقا لخطة زمنية محددة.

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جانب من الاجتماع

وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومي بداية من العام القادم، ضمانًا لانتظام العمل بمختلف إدارات الهيئة.

شارك بالاجتماع الدكتور إسلام ابو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور  سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، والدكتور أحمد صفوت، والدكتور نوران الغندور، والمستشار أيمن عبد الفتاح، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، ورامي أبو الفضل المستشار القانوني للهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة.

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جانب من الاجتماع

جاء الاجتماع عقب الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمقر الهيئة الجديد بالعاصمة الإدارية لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الهيئة، تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة، وذلك برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسئولي الإدارات التي ستتولى إجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.
 واستمع الدكتور أشرف إسماعيل، إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الهيئة من الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما اطلع على تفاصيل تشغيل المقر الجديد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة.

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جانب من الاجتماع
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الضوابط الرقابية قواعد الرقابة الخطة السنوية الجديدة العام القادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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