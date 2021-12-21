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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم الثلاثاء 21-12-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

تباينت أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلي اليوم الثلاثاء 21-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية. 

 

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 21-12-2021

 

سعر الحديد  اليوم 

انخفضت أسعار حديد التسليح إلى مستويات 13700 تسليم أرض المصنع، وذلك بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت الشهر الماضي، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.

وأعلن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن المصانع المتكاملة  تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر 14900 جنيه ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه.

 

 سعر الأسمنت اليوم 

وسجل سعر الأسمنت حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيه.

 

سعر الطوب  اليوم 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيهًا.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

 

سعر الرمل اليوم

وبلغ سعر متر الرمل في السوق المحلي المصري اليوم  نحو 60 - 100 جنيه

سعر طن الجبس

وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

 

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 21-12-2021

 

يشار إلى أن  مجلس الوزراء، أعلن إجراء تعديلات جديدة على ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.

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وائل لطفي

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