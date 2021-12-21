الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالفوم.. أحمد يبدع فى عمل ديكورات الكريسماس برأس السنة

أحمد عبدالمنعم
أحمد عبدالمنعم

قرر الشاب العشريني أن يستعد للكريسماس بعمل ديكورات للمنازل والفنادق من الفوم، حيث قام بتجميع الفوم وتجسيده على هيئة مجسمات كشجرة الميلاد والغزلان والكرات الصغيرة، وسعى لرسم البهجة على أوجه المصريين.

بالفوم.. أحمد يبدع في عمل ديكورات الكريسماس

أحمد عبدالمنعم

يقول أحمد عبدالمنعم، ذو الـ٢٨ عاما، خريج في كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة الإسكندرية: "من وأنا صغير بعمل مجسمات بالجبس والصلصال فاتعلمت الفوم ولقيته خفيف وسهل إنه يتشكل وعملت شغل للفنادق والمولات من الفوم".

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ديكورات الكريسماس

يقوم أحمد بعمل المجسمات في ورشته الصغيرة بجوار منزله، ويروي أن الفوم مادة خفيفة الوزن وتكون سهلة التشكيل، ويتمكن من خلالها من نقل جميع الأعمال الفنية من مكان لمكان آخر، وذلك طبقا لمكان الحفل أو مكان المناسبة المراد إقامتها.

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ديكورات الكريسماس

وقرر الشاب العشريني أن يحتفل هذا العام بشكل مختلف برأس السنة بعمل عربة بابا نويل في منزله ليدخل البهجة على أفراد أسرته، وسعى أحمد لتطوير ذاته بشراء العديد من الخامات ومشاركته في ورش تعليم صناعة المجسمات من الفوم.

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ديكورات الكريسماس

ويبدع أحمد في عمل أفكار مختلفة وديكورات متنوعة، قائلا: "أسرتي ودكاترتي كانوا الطاقة الإيجابية اللي بيخلوني أكمل ودايما بيشجعوني أكمل وأحقق حلمي اللي بتمناه".

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ديكورات الكريسماس

ويتمنى أحمد أن يصدر أعماله الفنية لخارج مصر ويصبح صاحب أكبر أتيليه في الشرق الأوسط، منوها بأن تلك الديكورات مصدر بهجة لجميع المواطنين.

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ديكورات الكريسماس

يروي أحمد أنه يزداد الإقبال من المواطنين على شراء ديكورات الكريسماس وشجر الميلاد للاحتفال في منازلهم مع أسرهم، وخاصة بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون، قائلا: “لما بحس ان اعمالي هتكون سبب في بهجة شخص بكون في منتهى السعادة والفرحة وبعمل الشغل بكل شغف وحب وبسعى اني اطور نفسي وأجدد شغلي باستمرار”.  

ديكورات الكريسماس
ديكورات الكريسماس
ديكورات الكريسماس
ديكورات الكريسماس
الشاب العشريني ديكورات للمنازل الفنادق الكرات الصغيرة أوجه المصريين الغزلان شجرة الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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