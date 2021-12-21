الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 49 ألف طن فائض فى كميات البوتاجاز

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت فائض في كميات البوتاجاز المعروضة محليًا  قدره 49.8 ألف طن، نتيجة ارتفاع كلًا من الإنتاج المحلى وحركة الاستيراد، مقابل تراجع حجم الاستهلاك شهريًا خلال عام 2021.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، أن الإنتاج المحلي من البوتاجاز سجل ارتفاعًا إلى حدود 149.4 ألف طن خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 135.2 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الكميات المستوردة من 151 ألف طن لـ 174 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما تراجع حجم الاستهلاك شهريًا من 280.5 ألف طن لـ 273.6 ألف طن.

كما أظهر التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المولدة شهريًا إلى حدود 15.2 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس 2021 مقبل 14.4 جيجا.و.س خلال شهر يوليو 2021، بينما كانت كمية الكهرباء المولدة قد بلغت 13.5 جيجا.و.س خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وسجلت أيضًا كمية الكهرباء المستخدمة ارتفاعًا لـ 22.2 جيجا.و.س خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 20.8 جيجا.و.س خلال الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كانت قد بلغت 20 جيجا.و.س خلال شهر أغسطس من عام 2020.

واستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على الجزء الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 40.1% أى بقيمة 6.1 جيجا.و.س  خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.8 جيجا.و.س خلال أغسطس 2020، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25% بقيمة 3.8 جيجا.و.س خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.3 جيجا.و.س خلال أغسطس 2020، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 12.5% بقيمة 1.9 جيجا.و.س خلال أغسطس 2021 مقابل 1.7 جيجا.و.س.

ويبلغ نصيب قطاع الزراعة والري والصرف من الكهرباء المستخدمة 0.9 جيجا.و.س خلال أغسطس 2021 بنسبة 5.9% من إجمالى الكهرباء المستخدمة مقابل 0.8 جيجا.و.س خلال أغسطس 2020، وقطاع استخدامات تجارية 0.8 جيجا.و.س بنسبة 5.3% مقابل 0.6 جيجا.و.س بنسبة 4.4% خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء البوتاجاز إنتاج الكهرباء فائض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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