عمدة واشنطن تعيد فرض الكمامات فى الأماكن العامة بدءا من الغد

أعادت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، إلزامية الكمامات في الأماكن العامة على خلفية تجدد انتشار فيروس كورونا.

وقالت عمدة واشنطن موريل باوزر، اليوم الإثنين: إن "القواعد ستدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء وستظل سارية حتى 31 يناير المقبل على الأقل، وأنها ستطبق على وجه الخصوص، على المتاجر وصالات الألعاب الرياضية والكنائس والأماكن العامة الأخرى".

وشددت باوزر أيضا على أنه "يتعين على جميع المسؤولين المحليين تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وهذا يشمل استخدام الجرعات المنشطة (الثالثة) من اللقاح، حيث كانت في السابق لدى هؤلاء الموظفين الفرصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا بانتظام بدلا من التطعيم"، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وكانت باوزر ألغت في نوفمبر الماضي هذه المعايير، وعارضها العديد من أعضاء مجلس المدينة.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الأحد أعلى معدل إصابات أسبوعي بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الإثنين أن المعدل الأسبوع البالغ 133 ألفا و12 إصابة يمثل زيادة بنسبة 21 % في خلال أسبوعين.

وفي ظل إصابة 70 ألفا و815 شخصا أمس الأحد، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 مليونا و846 ألفا و841 شخصا.

وبوفاة 137 شخصا آخرين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 806 آلاف و438 . وبلغ معدل الوفيات الأسبوعي 1296 حالة.

ونظرا لأحدث البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 203 ملايين و926 ألفا و479 أمريكيا أو 4ر61 % من السكان المؤهلين، تلقوا جرعتي التطعيم حتى الآن.

وقال مسئولون أمريكيون بقطاع الصحة إن سلالة أوميكرون باتت تشكل الآن 3% من جميع حالات "كوفيد- 19" المتتالية في الولايات المتحدة، وارتفعت نسبة العدوى من أقل من 0.1% في أوائل ديسمبر، في علامة على الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.