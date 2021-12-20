الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» بالوادى الجديد يحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك حزب «المصريين الأحرار» أمانة الوادي الجديد، احتفالات أبناء مدارس الوادي الجديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذى أعدته مدرسة الأم للصم وضعاف السمع بالخارجة رافعين شعار «خليك في المجتمع ليك تأثير».

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالتواصل مع كافة فئات المجتمع، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف أسعد سعد فرح أمين الحزب بالوادي الجديد وعضو الهيئة العليا.

حضر الاحتفال وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، وأيمن آدم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ونهلة شكري مدير إدارة المدرسة بالمحافظة ولفيف من القيادات التعليمية والسياسية بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب.

وشارك الحفل من الحزب كل من: «سعاد حامد من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة واسمهان علي من أمانة المرأة ووليد بدر مسؤول الإعلام».

وخلال الحفل قدم طلاب المدارس العديد من الفقرات الفنية الرائعة تعبيرا منهم على أنهم قادرون بالاختلاط مع المجتمع، ولهم تأثير إيجابي بالمجتمع ووسط تفاعل وإشادة أولياء أمور الطلاب والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية.

ومن جانبه؛ أعرب وليد بدر مسؤول لجنة الإعلام بأمانة الوادي الجديد، عن سعادته لمشاركة فرحة أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ذلك اليوم الممتع، ورسالتهم بأنهم قادرون على الاختلاف وابهار الجميع بفكرهم الرائع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد مطلع ديسمبر الجاري الاحتفالية الكبرى "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وكبار رجال الدولة.

واستمع الرئيس خلال الاحتفالية لمطالب ذوي الهمم والمشاكل التي تواجههم، وأكد علي دعمه لهم وتأهيلهم وتمكينهم. 

القاهرة الجديدة ذوى الاحتياجات الخاصة المصريين الأحرار قادرون باختلاف حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل صور تذكارية بالوادي الجديد الدكتورة هبة واصل مدارس الوادى لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

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