«السياحة»: السماح لمواطنى دولتى كوسوفو و البوسنة و الهرسك بدخول البلاد

أعلنت وزارة السياحة و الآثار، أنه سيتم السماح لمواطني دولتي "كوسوفو – البوسنة و الهرسك" القادمين للبلاد ضمن مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي معتمد بالبلاد دون الفرادى.

وأوضحت الوزارة في خطابها إلى غرفة شركات السياحة، أنه يسمح لهم بتقديم طلبات تأشيرات الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتأشيرة".

يأتي ذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار مع الجهات المعنية لإقرارعددًا من التيسرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وقامت الدولة بعدد من الإجراءات التي من شأنها الدفع بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر، منها الموافقة على السماح لعدد 28 جنسية، بالإضافة إلى الـ 46 جنسية المسموح لها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022، و تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022.

كما وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على رفع التخفيضات على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية ليصل إلى 15 سنت على الجالون، وذلك حتى أبريل 2022 ،و إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022.

كما تم استحداث خدمة جديدة للسائحين عن طريق قيام شركات المحمول بإرسال رسالة ترحيب بالسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية وتعريفه برقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار "١٩٦٥٤"، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الأخرى، وذلك للتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم.

كما تسعى الوزارة إلى ربط السياحة الثقافية بالشاطئية من خلال استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، و تسيير خط طيران جديد يربط بين شرم الشيخ والأقصر بسعر مناسب.