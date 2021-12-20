مايا دياب تهاجم أدهم نابلسي: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه»

وجهت المطربة اللبنانية مايا دياب، رسالة إلى المطرب الأردني أدهم نابلسي وذلك بعد إعلانه اعتزال الفن اليوم الاثنين لأسباب دينية.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة “تويتر”: “الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه” وقامت بكتابة هاشتاج بعنوان الفن مش حرام.

وفاجأ المطرب الأردني الشاب أدهم نابلسي جمهوره بخبر صادم وهو اعتزاله عالم الفن والغناء وذلك بشكل مفاجئ بعد تحقيقه نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة بأعماله الغنائية.

ونشر أدهم نابلسي اليوم الاثنين مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أعلن خلاله اعتزاله الغناء موضحا الأسباب الخاصة به التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، وقال “نابلسي” خلال الفيديو: “عندي خبر سعيد جدا وان شاء الله يكون سعيد بالنسبة ليكم، كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله”.

وأضاف: "الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم واوقف وجيه هذا اليوم والخبر السعيد جدا اني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم".

وقام أدهم نابلسي خلال مقطع الفيديو بتلاوة الآية القرآنية: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" معلنا اعتزاله نهائيًا للفن.

آخر أعمال أدهم نابلسي الغنائية

وطرح أدهم نابلسي كليب عنوان" خايف" عبر السوشيال ميديا، واليوتيوب، وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين خلال الأيام الأولى من عرض الكليب، وما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب محبى الطرب والغناء، حول الفيديو كليب الذي طرحه نابلسي.

الكليب من كلمات وألحان وتوزيع وغناء أدهم، مكس وماستر ريد رامب، ومن إخراج عمر رمال.

تبدأ الأغنية بالمطرب وهو في الصحراء يجلس على بيانو يعرف عليه، وتتنوع المشاهد مرة وهو يجلس في المنزل ويعد الطعام في المطبخ، ومرة أخرى وهو يحمل باقة من الورد لتقديمها إلى حبيبته، ومرة ثالثة يظهر وهو مريض بالفراش وترعاه حبيبته وتحاول أن تعطيه المسكنات والكمادات لتخفيف حالته المرضية.

وتعتبر الأغنية تجسيد لحياة المطرب وحبيبته معاه في هذه الحياة، وأنه يخاف أن يمر يوم بدونها، وخايف أن يفقدها، وأنه لا يستطيع العيش بدونها، ويؤكد خلال كلمات الأغنية أنه أناني في حبها.