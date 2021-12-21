الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إتيكيت التعامل مع الأهل من كبار السن

كبار السن
كبار السن

هناك حالات يجب أن يتمتع الإنسان فيها بالذوق، أثناء التعامل مع الآخرين، وهو ما يعرف باسم علم الإتيكيت، وإن كان من الواجب التعامل بلطف مع الجميع، فكبار السن أهم الفئات التي يجب التعامل معها في حدود اللياقة والإتيكيت.

في السطور التالية نقدم سبل التعامل بلطف وفق ما نص عليه علم الإتيكيت، بحسب ماورد في موقع " bayviewhealthcare".

قضاء الوقت معهم:

يشعر العديد من كبار السن بالوحدة، سواء كانوا متقاعدين ولم يعد لديهم جدول أعمال اجتماعي، أو فقدوا زوجاتهم وبعض الأصدقاء، فهم لا يزالون بحاجة إلى دائرة اجتماعية غنية من أجل تحقيق السعادة، حيث يمكن للكثيرين أن ينعزلوا بمرور الوقت؛ مما قد يؤدي إلى تدهور صحتهم.

من المهم قضاء بعض الوقت في زيارة الأحباء المسنين ليس فقط لقضاء وقت ثمين معهم والتعلم منهم؛ لأن العلاقات هي مفتاح العيش بسلام في كل الأعمار.

كن مهذبا:

أن تكون مهذبًا مع أحد كبار السن هو دليل على الاحترام، نشأ الرجال الأكبر سنًا في وقت كانت فيه الأخلاق والاحترام جزءًا من آداب السلوك اليومية، فإذا كانوا يتحدثون، استمع إليهم، لا تقاطعهم أو تخاطبهم باسمهم الأول، ما لم يُسمح لك بذلك. 

اطلب المشورة:

للأسف، قد يعتقد البعض أن كبار السن "دقة قديمة"، على الرغم من أن كبار السن هم من أكثر الناس حكمة في المجتمع،  إنه لأمر مخز أن تعتقد أن شيخًا يتمتع بخبرة طويلة في العمر، سيتم تجاهله وعدم الحصول على مشورته. 

لدى كبار السن الكثير ليساهموا به في المجتمع من خلال تجاربهم الحياتية، لذا فإن طلب المشورة من أحد كبار السن هو أمر هام وجيد.

تناول الطعام معا:

يعتبر تناول الطعام معًا من أعظم العادات الاجتماعية للبشرية، وأثناء تغذية أجسامك، يمكنك أيضًا اللحاق بالركب والاستمتاع، سواء كنت تغامر بالذهاب إلى مطعم مفضل، أو تخرج في نزهة، أو تزور أحبائك الكبار في المنزل، فحاول تناول الطعام معًا بشكل منتظم.

كبار آثار الشيخوخة لجنة اولاد الاكبار التعامل فن الإتيكيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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إتيكيت التعامل مع الأهل من كبار السن

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