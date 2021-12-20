ضبط فرنسى بـ«كوكايين وآيس» فى مطار القاهرة

تمكّن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد حسين، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا استوقف أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري شارعا في الخروج من لجنة الخط الأخضر.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على تامر قاسم، نائب مدير الادارة، قام بتكليف عماد صلاح وعبد الحليم محمد تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً تبين وجود 7 أكياس بها كمية من الأقراص والمواد المخدرة (كوكايين وآيس وماريجوانا وكبسولات وحبوب هلوسة) مخبأة داخل حقائبه.

وقرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 214 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.