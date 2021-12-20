الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم عثر بحوزته على سلاح نارى ومواد مخدرة بمنطقة التجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس متهم بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية. 

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته على "فرد خرطوش- كمية من البودر المخدر- مبلغ مالي- هاتفي محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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