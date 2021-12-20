الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

3 نصائح للتغلب على غيرة الطفل الأكبر

غيرة الطفل الأكبر
غيرة الطفل الأكبر

يعاني معظم الآباء من الغيرة والقلق التي تصيب الطفل الأكبر تجاه شقيقه الأصغر منه، فيعتقد أنه جاء لكي يأخد كل حق له في والديه من حب وحنان وعطف كانوا جمعيًا في صالحه عندما كان وحيدًا والآن بعد أن أصبح هناك طفل جديد يشاركه حب أبويه، فيقوم بسلوك أشبه بالانتقام منه، ولا فرق هنا بين ما إذا كان هناك مسافة كبيرة بين الطفل الأول والمولد الجديد، فجميع الأطفال في الغيرة سواء.

كيف يمكن التغلب على غيرة الأطفال؟ 

ذكر موقع " nct" عدد من النصائح التي تمكن الأآباء من التغلب على مشكلة غير الأطفال، ومنها:

1- شارك الطفل الكبير كل شيء

لا تجعل الطفل الكبير في معزل عن مشاركة أخيه الأصغر منه، حتى لا يشعر بأنه أصبح معزول عنه، قم بتكليفه بعدد من المهام التي تجعله يشعر بالمسؤولية تجاه أخيه الأضغر كإحضار الببرونة مثلًا، حتى يتثنى له الشعور بأن هذا الطفل الصغير جزء منه ولا يمثل عبأ عليه.

2- استمع إلى وجهة نظره

لا توجه للطفل اللوم دائمًا على التصرفات التي يمارسها تجاه أخيه الصغير، امنحه مساحة كافية للتعبير عن رأيه بحرية، وقم بتنفيذ بعض من الأمور التي يعرضها بخصوص حياة أخيه الصغير، كاختيار الملابس مثلا، فإن قام باختيار قطعه غير مناسبة اجعل الصغير يرتديها ولو لوقت قصير.

3- امنحه المزيد من الحب 

إن الآفة الكبرى من وراء كل هذا هي شعور الطفل بأنه غير محبب لدى والديه وأنه لم يعد الطفل المدلل بعد الآن، صحيح أن الطفل الأصغر في حاجة هو الآخر إلى المشاعر والاهتمام، إلا أننا بصدد الاهتمام بنفسية الطفل الكبير والتي لا يجب أن تتأثر، لذلك لا بأس من منحه مزيدًا من الحب.

الاخ الطفل الرضيع الغيرة الغيره من الصغا التفرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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