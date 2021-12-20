وزير الزراعة اللبناني يتفقد المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث

تفقد وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس حسن الحاج اليوم، المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بحضور الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والأستاذة الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والدكتور محمد عبد الحكم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تفقد المعامل الخاصة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وأشاد بالدور الذي يقوم به المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في مجال التحليل والعينات وتحليل ملوثات الأغذية.

وفي السياق، قالت دكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن وزير الزراعة اللبناني أشاد بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعمل في مجال التحاليل.

وفي نهاية اللقاء سلمت الدكتورة هند مدير المعمل درعا لوزير الزراعة اللبناني.