الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 17 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

لقاح
لقاح

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 17.692 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية في بيانٍ لها اليوم، أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,316,734 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 225.64 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

وفي وقتٍ سابق، تحدث طبيب بريطاني عن أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون مسلطًا الضوء على أحدها الذي يحدث فقط في الليل.

مع تزايد حالات أوميكرون في كثير من دول العالم، خاصة في بريطانيا، يحث العلماء الآن الناس على البحث عن أعراض جديدة مميزة مرتبطة بالمتغير الجنوب إفريقي، التي تظهر أثناء نوم المريض.

وزارة الصحة الإماراتية كورونا لقاح الجرعات المناعة التطعيم

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وائل لطفي

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