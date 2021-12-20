ضبط صيدلى يبيع أدوية «جدول المخدرات» دون روشتة بالسيدة زينب

أدار أحد الأشخاص الصيدلية الخاصة به لترويج الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، دون روشتة طبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحريز المضبوطات.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام مالك ومدير صيدلية «له معلومات جنائية»، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية دون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط «كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مهربة وغير مسجلة بالجهات المختصة، ولا يصرح ببيعها للجمهور، ومبلغ مالي».

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون تذكرة طبية لصرفها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.