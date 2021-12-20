تأجيل محاكمة 3 أشقاء شرعوا في قتل مواطن حرقًا بالقاهرة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل مواطن وإشعال النيران بمنزله، لجلسة غدًا الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 5668 لسنة 2013 جنايات باب الشعرية قيام المتهم "رمضان فهمي، 30 سنة - عامل طباعة، و تامر فهمي، 28 سنة - عامل طباعة، وخالد محمد فهمي محمد 25 سنة - عامل طباعة.

أنهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة شرعوا في قتل المجني عليه أحمد إبراهيم محمد محمد عمدًا بان تكالبوا عليه حاملين أسلحة بيضاء و انهالوا بها على موطن الحياة بجسده قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وكادوا أن يتموا جريمتهم لولا أن خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما شرعوا في قتل الطفل أحمد عيد توفيق عبد الله عاشور عمدًا بأن باغتوه رشقًا بزجاجات حارقة صوب جسده قاصدين إزهاق روحه حرقًا محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات، كما وضعوا عمدًا نار في محل مسكون "العين الموصوفة بالأوراق" بأن قذفوا بداخله زجاجات مشتعلة فالتهمت نيرانها محتوياته محدثة الآثار الموصوفة بمعاينة الشرطة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنج"، زجاجات حارقة "دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وقال المجني عليه" أحمد إبراهيم " أنه عقب ورود مكالمة هاتفية له بقيام المتهمين بإضرام النيران في المنزل القاطنة به فانتقل إليه وما أن شاهده المتهمون حتى اعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء "سنج" على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا إصابته.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أن تحرياته السرية أكدت صحة قيام المتهمين بالشروع في قتل كلا من المجني عليهم وإضرام النيران في المنزل الضحية.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجنى عليه أحمد إبراهيم محمد بالرأس كانت في الأصل إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضٍ وهي جائزة الحدوث وفقًا لأقوال المجني عليه وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جراء تلك الإصابة فقد عظمي بالجمجمة مع نقص في القوى العقلية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 100%.