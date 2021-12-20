الإمارات تسجل 301 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، إجراء 272 ألفًا و115 فحصًَا جديدًا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها، إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن ذلك ساهم في تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 744,438 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2,152 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 149 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738,785 حالة.