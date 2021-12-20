جهود مكثفة بالمنوفية لرفع نواتج الأمطار التي ضربت المحافظة فجرًا

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جهودها منذ الساعات الأولى من الصباح وذلك لرفع نواتج الأمطار حيث انتشر العاملين بجميع شوارع المحافظة وذلك شفط مياه الأمطار لتحقيق السيولة المرورية.

وكان قد شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على الإستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.

وكان قد أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أمس قرار بتعطيل الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس طلاب ومعلمون عدا النوبتجيات نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.