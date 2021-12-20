الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الاتحاد الإماراتية»: «إعلان الإمارات للغة العربية» يوحد جهود المؤسسات الثقافية

الإمارات
الإمارات

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن «إعلان الإمارات للغة العربية» الذي وقعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور وزراء الثقافة العرب، يمثل خريطة طريق شاملة تغطي جميع المجالات المرتبطة باللغة العربية، ويوحد جهود المؤسسات الثقافية في الدول العربية للحفاظ على اللغة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "لغتنا العربية.. حاضرنا ومستقبلنا" - أن انعقاد قمة اللغة العربية، وإطلاق «إعلان الإمارات للغة العربية»، مبادرتان إماراتيتان سبقهما مشروع وطني بإعداد تقرير سنوي تصدره وزارة الثقافة والشباب الإماراتية حول «حالة اللغة العربية» يقرأ واقعها ويستشرف مستقبلها، إلى جانب تأسيس مركز أبوظبي للغة العربية، وهي في مجملها مبادرات نوعية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على لغة الضاد وتعزيز مكانتها عالمياً وحضورها لدى الأجيال المقبلة، خاصة في ظل التحديات الحالية وعلى رأسها الفضاء الرقمي.

وأشارت إلى أن عشرة بنود في «إعلان الإمارات» الذي تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، تضمن أن تبقى العربية لغة العصر، عبر بلورة التشريعات الداعمة للغة العربية، وتطوير مناهج اللغة العربية، كما تكفل تصميم مستقبل جديد يجعل منها لغة تكنولوجيا واقتصاد وعلوم وإعلام وفن وصناعة.

فيما دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى اعتماد سياسات لغوية رشيدة تولي اللغة العربية المكانة المتميزة التي تليق بها اجتماعيًا وعلميًا وتربويًا وثقافيًا، مؤكدًا أن الهوية الثقافية واللغوية للدول والشعوب عماد رئيس من أعمدة الأمن القومي الوطني، وأن الشعوب العربية تتعرض من خلال شبكة الإنترنت لسيل جارف من حمولات ثقافية وقيمية بعضها إيجابي والآخر سلبي.

ابوظبى الإمارات للغة العربية الإمارات اهتمامات الصحف

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