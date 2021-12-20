الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات مكبرة لإزالة 112 تعديًا على الرياحات والمجاري المائية

إزالة التعديات علي
إزالة التعديات علي المجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.


التعاون مع الأجهزة المحلية لتوفير الاحتياجات المائية

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة  112 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "اسيوط - المنيا - الدقهلية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

القضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات و التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وأيضًا ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات وتعديات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

ردم مجرى النيل لاكتساب مساحات إضافية. 

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إستمرار جميع أجهزة الوزارة  في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل وفرعيه فى مختلف المحافظات.

حملة وزارة حماية اسيوط القوات المسلحة مخالفات حملات إزالة أراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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