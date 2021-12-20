البابا فرنسيس: عنف الرجال ضد المرأة فعل شيطانى

قال البابا فرنسيس، إن الرجال الذين يمارسون العنف ضد المرأة ينخرطون في "فعل شيطاني أو يكاد".

وأدلى البابا بهذا التعليق الذي يعد أقوى تعبير يستخدمه للتنديد بمثل هذا العنف، خلال برنامج تم بثه على شبكة "تي جي 5" الإيطالية، بينما كان يتحدث مع ثلاث نساء ورجل، وجميعهم من خلفيات صعبة.

وردًا على سؤال وجهته امرأة تدعى جيوفانا، وهي من ضحايا العنف الأسري، قال البابا: "عدد النساء اللائي يتعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن، حتى من قبل أزواجهن، مرتفع للغاية".

وأضاف: "المشكلة هي أنه بالنسبة لي مثل هذا العمل فعل شيطاني أو يكاد؛ لأنه يستغل امرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ويمكنها فقط محاولة صد الضربات.. هذا أمر مذل ومهين جدًا".

وقالت جيوفانا، إنها ترعى أطفالها الأربعة بعد أن فروا من منزل يسوده العنف.

وخلال اللقاء، استمع البابا أيضًا إلى امرأة مشردة تحدثت عن حياتها في الشارع ورجل يحاول بدء حياته من جديد بعد 25 عامًا خلف القضبان.

وعلى صعيد آخر، اثنى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على حديث البابا فرنسيس له، خلال لقائه الاخير في مدينة الفاتيكان، حسبما افادت صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وقال مودي، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، إن مشاعر رئيس الكنيسة الكاثوليكية كانت غامرة بالنسبة له، وأضاف نقلًا عنه، أن التنوع في الهند والديمقراطية النابضة بالحياة، هي أفضل ما توصف بها الهند.

وجاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمشاريع تنموية متعددة تزيد قيمتها عن 600 دولار في ولاية جوا الهندية.

ووفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، فقد افتتح مودي بما في ذلك متحف سجن فورت أجوادًا الذي تم تجديده، بمناسبة يوم تحرير جوا.

كما افتتح رئيس الوزراء الهندي مودي مبنى تخصصيًا فائقًا في كلية الطب في جوا، ومستشفى مقاطعة نيو ساوث جوا ، ومركز تنمية مهارات الطيران في مطار موبا والمحطة الفرعية المعزولة بالغاز في دابوليم نافيليم في مارجاو.

وفي حديثه، قال رئيس الوزراء، إن أرض وبحر جوا تنعمت بنعمة الطبيعة، حسبما أفادت الصحيفة الهندية في تقرير لها صادر اليوم.

وأصبحت جوا تحت الحكم البرتغالي عندما كان الجزء الأكبر الآخر من البلاد يحكمه المغول، ولكن حتى بعد مرور قرون، لم تنسَ جوا هيندتها، ولم تنس الهند جواها.

كما تذكر مودي رئيس وزراء جوا السابق مانوهار باريكار، قائلًا إن البلد من خلال "شخصيته.. رأى مدى صدق وموهبة وعمل شعب جوا".