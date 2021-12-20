العراق: مقتل عنصرين لتنظيم «داعش» بضربة جوية بمحافظة ديالى

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مقتل عنصرين تابعين لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية لطائرات "F_16 " العراقية في محافظة ديالي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان السلطات العراقية أنه "بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات" F_16" العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي" .. موضحًا أن "الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي".

وكان مصدر أمني أفاد لـ"فرانس برس"، في وقت سابق، عن إسقاط منظومة "سيرام" الدفاعية صاروخين قرب السفارة الأمريكية في بغداد.

وعلى صعيد آخر، أكدت قيادة عمليات بغداد ضرورة تكثيف الجهد لمتابعة الخلايا النائمة والعابثين بأمن العراقيين، مشيرةً إلى أن القطاعات الأمنية ستكون ساندة لكل الدوائر الخدمية.

جاء خلال اجتماع قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بشيوخ ووجهاء عشائر مناطق جنوب العاصمة، حيث تم التأكيد على دور العشائر العراقية الأصيلة ووقوفها جنبًا إلى جنب مع القوات الأمنية للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، والذي أدى بدوره لدحر المجاميع الإرهابية.

وأكد قائد العمليات، على ضرورة التواصل والتعاون للحفاظ على هذا المنجز، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهد الاستخباري لمتابعة الخلايا النائمة والعابثين بأمن المواطن وإلقاء القبض عليهم.

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل 10 عناصر إرهابية عقب استهدافهم في محافظة الأنبار، كما ألقت قوات الشرطة في محافظة البصرة القبض على ثلاثة متهمين بينهم مطلوب بالإرهاب.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية ستلاحق الإرهاب أينما كان، وأن لديها القدرة على الوصول إلى أوكارهم في مختلف الظروف والمناطق.

وكانت ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن وكالة الاستخبارات العراقية ألقت القبض على إرهابي خطط وحاول ​تفجير​ ​عبوة ناسفة​ في منطقة الكاظمية بالعاصمة ​بغداد​، وفككت خليته ودمرت وكرها شمالي العاصمة.

وقال بيان الإعلام الأمني العراقي: "وبعمل دءوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات و​التحقيقات​ الاتحادية في ​وزارة الداخلية​، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى أسواق منطقة الكاظمية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».