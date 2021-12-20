الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 -12-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

تباينت أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 20 -12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية . 

 

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 -12-2021

 

جاءت أسعار حديد التسليح اليوم تتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن، وبلغت أسعار الأسمنت البورتلاندي ما بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، و يراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن و الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن و الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، و بلغ سعر الألف طوبة اسمنتي مصمت إلى حوالي 360 جنيهًا، بينما جاء سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ  3729 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، وصل سعر الطوب طفلي مثقب إلى 495 جنيهًا مصريًا،  للألف طوب مقاس  6.5 سم، و إذا وصل مقاسها إلى 13 سم يكون سعرها إلى 918 جنيهًا مصريًا، و تتراوح  أسعار الجبس بين 550-650 جنيهًا للطن سعر المصنع، و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

 

 

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 -12-2021

و أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية

 

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

أسعار مواد البناء مواد البناء الاسواق مصر المصرية اسعار مواد البناء في الأسواق الأسواق المصرية المصرى مصري أسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم البيرة.. ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين فى نابلس

ضمن «حياة كريمة».. الكشف الطبى مجانا على 1537 مواطنا فى كفر الشيخ

روسيا: الاتحاد الأوروبى بوسعه لعب دور داعم فى الحوار بين موسكو وواشنطن

السعودية: الحفاظ على الاستقرار فى أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات المجتمع الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات