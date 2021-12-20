تباينت أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 20 -12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية .

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 -12-2021

جاءت أسعار حديد التسليح اليوم تتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن، وبلغت أسعار الأسمنت البورتلاندي ما بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، و يراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن و الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن و الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، و بلغ سعر الألف طوبة اسمنتي مصمت إلى حوالي 360 جنيهًا، بينما جاء سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ 3729 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، وصل سعر الطوب طفلي مثقب إلى 495 جنيهًا مصريًا، للألف طوب مقاس 6.5 سم، و إذا وصل مقاسها إلى 13 سم يكون سعرها إلى 918 جنيهًا مصريًا، و تتراوح أسعار الجبس بين 550-650 جنيهًا للطن سعر المصنع، و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 -12-2021

و أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.