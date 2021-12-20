الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يعلق الدراسة غدا للطلاب والمدرسين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس (طلاب ومعلمون)، عدا النوبتجيات، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت قد استعدت محافظة المنوفيه لاستقبال موجة الطقس السيىء، حيث شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بعد سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية 

وأكد المحافظ على الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ الآن حتى انتهاء الموجة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم الإثنين لاتخاذ إجراءات عاجلة، والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة.

كما أكد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة متابعة الموقف وإزالة آثار الأمطار أولًا بأول من المدارس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

 

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