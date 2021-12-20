اليوم.. تعطيل الدراسة فى كفر الشيخ بسبب الأحوال الجوية

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، إذ أعلن المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلًا عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحى بالمدينة، والقرى.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب جميع مياه الأمطار والتأكيد على تشغيل صفايات الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، للانتهاء من إزالة أى تجمعات مياه التى تبعد عن صفايات الأمطار، والعمل على تنفيذ تكليفات اللواء جمال نور الدين.