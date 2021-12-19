الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تتيح بث حصص مراجعة لمناهج الصف الرابع الابتدائى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام، وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.

وجاء ذلك عبر الرابط التالي:

https://stream.moe.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

التعليم الفنى مشكلة دعم فصل على معلومات مستويات وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم البث المباشر التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الامتحانات الالكترونية الامتحانات تكنولوجيا المعلومات طارق شوقى

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