الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلمانى»: إسقاط مديونيات المزارعين يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفلاح ‎‎

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن إسقاط البنك الزراعي كامل مديونيات الأفراد المتعثرين ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه، خطوة مهمة وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للفلاح المصري.

وأكد «هاشم»، في بيان له، أن المبادرة التي ستسقط مديونيات تقدر بـ400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل، ستعمل  على دعم  القطاع الزراعي ما يؤدي لاستعادة الريادة المصرية في عدد من المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تأتي من منطلق إحساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط والفلاح في الظروف الاستثنائية التي مرت على البلاد في ظل جائحة كرورنا، موجهًا التحية والتقدير للقيادة السياسية والحكومة.

وأوضح، أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تشجع دائما مبادرة دعم الفلاح، وتطالب الحكومة الاستمرار في دعم الفلاح المصري، ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، بغرض تحسين أحوالهم المعيشية.

عدم فتح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

فيما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، بحضور مسئولى الهيئة.

وأشار النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، مقدم الاقتراح برغبة، إلى أنه الاقتراح يتعلق بضرورة تطبيق نص المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمتعلقة بفتح فروع للهيئة فى المحافظات.

وأضاف "الأحمر"، أنه رغم فتح 54 فرعا للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى المحافظات، إلا أنه لا يوجد فرع واحد للهيئة فى محافظة قنا.

ولفت إلى أن الهيئة استجابت للاقتراح برغبة المقدم منه، وأسرع فى عملية توفير مكان، وجارِ تجهيزه لإنشاء فرع للهيئة في قنا، مع مخاطبة الجهات المختصة لتوفير العاملين بالفرع.

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