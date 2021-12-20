رضوى تحارب برد الشتاء بعمل ملابس للقطط والكلاب من الكروشية

مع دخول فصل الشتاء البارد 2022 حرصت الفتاة العشرينية من العمر رضوى على حماية بعض الحيوانات من المطر وشدة الجو القارص، فقامت بعمل ملابس شتوية من الكروشيه بأحجام مختلفة وأشكال متنوعة للقطط والكلاب في الشوارع والميادين مجانا.

ملابس للقطط والكلاب

رضوى تحارب برد الشتاء بعمل ملابس للقطط والكلاب من الكروشيه

رضوى محمد عبد الهادي، ذات ال ٢٠ عاما، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة القاهرة، تقول: "بدأت كروشيه وأنا صغيرة وكنت بحبه من زمان أوى ونفسي اتعلمه وجبت الخيط والإبرة كذا مرة بس مكنش فيه فرصة إنى أتعلم مجتليش الفرصة للأسف وقتها".

رضوى محمد عبد الهادي

بدأت رضوى تطور ذاتها في عمل الكروشيه بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، قائلة: "بدأت اتفرج واعرف الأساسيات واحدة واحدة بقيت أفهم كان عيد ميلاد ماما قرب وقررت إنى أعملها حاجة فبدأت بشال".

ملابس للقطط والكلاب

تروي رضوى، أنها قررت عمل ملابس للحيونات مع بداية فصل الشتاء فقامت في البداية بعمل بلوفرات وتشيرتات، تقول: "طورت من نفسي بقيت اشوف فديوهات من ع النت سواء عربي أو أجنبي وأحاول أفهم الفكرة وأقعد أجرب وأفك وهكذا لحد ما بوصل لنتيجة مرضية ليا على الأقل".

ملابس للقطط والكلاب

واجهت رضوى العديد من الصعوبات في بداية تعلمها فن الكروشية، تقول: “بياخد وقت ومجهود كبير ويخليني آجى على دراستي بشكل ما بس بحاول أوفق بين أوقات دراستي”.

ملابس للقطط والكلاب

رضوى: كله بيقولى هو البنى ادمين قصروا عشان تعملى للحيوانات

تعرضت لعدد من الانتقادات قائلة: “كله بيقولي هو البني ادمين انقرضوا عشان تعملي للحيوانات وطبعا كلام من نوع ياريتني كلب أو اعملى بلوفر لحد غلبان أفضل وهكذا”.

تقول الفتاة العشرينية: حقيقى دلوقت لما بشوف كلب أو قطة في الشارع ببقى عايزة أطلع أساعدهم من كتر مافهمت إن الى بعمله ده له معنى من أصحاب الحيوانات إللى اتعاملت معاهم وهما خايفين على حيواناتهم وقد إيه بيعانوا من السقعة.

ملابس للقطط والكلاب

وأشارت رضوى إلى أن أصدقاءها الداعم الأساسي لها وأهلها، وتتمنى أن تشتري دراجة نارية لتتمكن من التجول بها لعرض منتجاتها وتوصيلها للزبائن، وتحلم أن يكون لديها براند باسمها وجاليري خاص.