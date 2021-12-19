من البطاطس للفشار.. أطعمة لا تضعها في الميكروويف أبدًا

جعل الميكروويف طهي الأطعمة وإعادة تسخينها أمرًا مريحًا للغاية، فهناك الكثير من الوصفات التي يمكنك صنعها باستخدام جهاز المطبخ هذا، ومع ذلك هل تعلم أن هناك أطعمة لا يجب وضعها داخل الميكروويف.

أوضح الأطباء بموقع healthiest الطبي قد تؤدي بعض الأطعمة إلى إفساد الأجزاء الداخلية للميكروويف عند انفجارها، كما أنها تتحول إلى اطعمة سامة بعد ذلك، ففي السطور التالية عدد من الأطعمة التي لا يجب دخولها جهاز الميكروويف.

اللحوم المصنعة:

تعتبر اللحوم المصنعة ضارة لجسم الإنسان وطهيها في الميكروويف يمكن أن يضر بصحتك أكثر حيث يقول الخبراء أن تسخين اللحوم الباردة في الميكروويف يمكن أن يولد ما يسمى بمنتجات أكسدة الكوليسترول.

اللحوم المجمدة:

قبل طهي اللحوم المجمدة في الميكروويف، يجب إذابتها أولاً، فإذا لم يكن الأمر كذلك سوف ينتهي الأمر بطهي الطعام بشكل غير متساوٍ خاصةً إذا كان الميكروويف الخاص بك لا يقوم بتدوير الطعام، الأمر الذي يسمح للميكروبات المسببة للأمراض بالنمو والتكاثر.

الفواكه المجمدة:

التجميد السريع يمكن أن يساعد في الحفاظ على تلك الفيتامينات ومضادات الأكسدة سليمة، ومع ذلك لا يوصى بإذابة الفاكهة المجمدة في الميكروويف، فوفقًا لدراسة روسية، فإن طهي الفواكه المجمدة في الميكروويف يجعل بعض المركبات المفيدة فيها تتحول إلى مواد مسرطنة، ما قد يعرضك لخطر الإصابة بالسرطان.

البيض:

سواء كان البيض مخلوطًا أو مسلوقًا لا يجب إعادة تسخين البيض في الميكروويف، لأن المواد السامة قد تتولد، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي.

الفشار في الميكروويف:

من المؤكد أنه من المفترض أن يتم وضع الفشار في الميكروويف، لكن هذا لا يجعله مفيدًا لصحتك، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن تفرقع المنتج في الميكروويف يتسبب في إنتاج أبخرة سامة والتي يمكن أن يكون لها جميع أنواع التأثيرات الضارة على الجهاز التنفسي.

البطاطس:

تكمن مشكلة البطاطس في أنه من السهل على البوتولينوم، البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي ، النمو فيها إذا لم يتم تبريدها على الفور حيث يقول الخبراء أن مادة البوتولينوم لا يمكن قتلها بالميكروويف، ما يعرضك لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي.