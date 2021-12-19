الضرائب: عدم الاعتداد بالخصم في الفواتير الورقية بدءا من يناير

كشفت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية، عن عدم الاعتداد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية اعتبارًا من يناير 2022.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ« الدستور» إنه يستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمنشآت المحررة قبل إلزامها بالفاتورة الالكترونية أو التي لم يصدر قرار بإلزامها للانضمام للفاتورة الالكترونية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان سابق على حرصها على مد جسور التواصل مع الممولين من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب.