الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير بريطانية: حان وقت تنحي الملكة إليزابيث عن منصبها

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ظهور الملكة اليزابيث الثانية مع سلطان عمان في قلعة وندسور الأسبوع الماضي، أثارت دهشة البريطانيين بسبب صغر حجمها.

وتابعت أن الملكة ظهرت بملابس فضفاضة بعض الشيء، وكانت هناك سحابة من الشعر الأبيض، ما أوحى للجميع أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا تقدمت في العمر كثيرًا ويبدو أنه حان وقت التنحى عن الحكم وترك المنصب لنجلها الأكبر الأمير تشارلز.

وأضافت أنه لا يوجد في بريطانيا أحدًا لا يعرفها كملكة، إنها الشخصية العامة الوحيدة التي توحد الجميع ملكيًا كان أم جمهوريًا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك فيجب على الجميع الاعتراف أن الملكة لم تعد بحالتها الصحية المتعارف عليها، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة لعمرها، خاصةً أنها بالكاد حصلت على يوم عطلة منذ 70 عامًا.

وأوضحت أن الملكة بلغت الـ95 من عمرها، وهو شئ عادي نظريا حيث توفيت والدتها عند 102 عامًا في عام 2002 ، وتحسنت العلوم الطبية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، ولكن لا مفر من حقيقة أنها قابلة للفناء.

وتابعت الصحيفة أن الجميع حول الملكة يدرك ضعفها، ومن هنا تم إلغاء غداء عيد الميلاد التقليدي لهذا الأسبوع لعيد الميلاد الممتد، والذي كان من المقرر أن يتم في قلعة وندسور.

وأشارت إلى أن هناك تساؤلات الآن حول يوم عيد الميلاد نفسه في ساندرينجهام، بعد أن أمضت عيد الميلاد الماضي في قلعة وندسور، وقد تجد نفسها تفعل الشيء نفسه هذا العام.

وتابع التقرير أن كل هذه مهام خفيفة ويبدو أنها غير قادرة حتى على أدائها، وبالتالي يجب على الأمير تشارلز ونجله الأكبر ويليام القيام بهذه المهام ومقابلة الشخصيات المرموقة، حتى لو لم تتنازل عن العرش يجب على الملكة التوقف عن أداء مهامها بشكل كامل.

الأمير تشارلز الملكة إليزابيث سلطان عمان الشعر الأبيض قلعة وندسور العلوم الطبية لأمير تشارلز

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