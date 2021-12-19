«مصر دولة ذات سيادة».. رئيس حقوق إنسان النواب يرفض بيان الخارجية الألمانية

استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التصريحات الصادرة عن الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين على ذمة جرائم، معتبرًا إياه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن المصري.

وقال «رضوان»، في تصريحات صحفية، إن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وقضائها مستقل ولا سلطان عليه، معتبرًا التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بأنها خروج سافر على مقتضيات العمل الدبلوماسي.

وأضاف، أن القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أحد، والقاضي لا يتحرك ولا يصدر أحكاما إلا بما يرضي ضميره دون أي تدخل أو حسابات أخرى.

وطالب «رضوان»، ألمانيا بمراجعة موقفها والعدول عما أدلت به، فلن ولم يقبل أحد هذه التدخلات، ومثلما ترفض "برلين" التدخل في شؤونها عليها التعامل بالمثل.

وكانت وزارة الخارجية الالمانية، قد أصدرت تصريحات بشأن جلسة النطق بالحكم المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، الاثنين المقبل.

استنكار الخارجية المصرية

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشئون الداخلية لمصر.

وقالت في بيان لها، إنها ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وأضافت، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وتابعت: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".