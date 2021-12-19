الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مدارسنا بتقوّينا».. مجموعات تقوية بمبالغ بسيطة بالإسكندرية

شعار المبادرة
شعار المبادرة

أطلقت مدارس الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة إنسانية تحت عنوان (مدارسنا بتقويتا).

وقالت مديرية تعليم الإسكندرية إن المبادرة مؤشر جيد لانضمام العديد من المدارس والمعلمين للمبادرة، لتفعيل مجموعات التقوية في مدارس الرسمي لغات بالإسكندرية وأهم أهداف المبادرة هى:

- المبادرة برعاية الدكتور مدير المديرية، ونادية فتحي وكيل المديرية.

- المبادرة خاصة بمدارس الرسمي لغات.

- يتم تنفيذ المبادرة طبقا للقرار الوزاري  ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠، أي أن مجموعات التقوية المدرسية بمقابل مادي  يتناسب مع جميع المستويات المادية  للطلاب وليست مجانية، للحفاظ على الاستمرارية.

- تهدف المبادرة على تشجيع المعلمين للعمل في بيئة آمنة رسمية، وكذلك بدافع  التخفيف عن الأسر.

- تصديق مجلس الأمناء على مقابل المجموعات.

- إبلاغ أمن الإدارة بالتفعيل.

_ تقديم المجموعات في أفضل الفصول الدراسية المجهزة بالوسائل التكنولوجية،

- تواجد الأشراف حتى خروج آخر طالب بالمدرسة.

- الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطلاب

- تشجيع الطلاب وأولياء الأمور على المشاركة  بالدعاية والإعلان المستمر على صفحة المدرسة وجروب أولياء الأمور.

- عمل دعوات مشاركة للمعلمين  والطلاب وأولياء الأمور على صفحة الفيس الخاصة بالمبادرة.

_ توثيق الأداءات، وعرضها على الصفحة المخصصة للمبادرة على الفيس مع الالتزام بضوابط معينة.

_ الصفحة مخصصة فقط لأعمال المجموعات وليست للأنشطة الأخرى.

- هناك إجراءات سيتم تنفيذها لتقدير المعلمين المشاركين ومدراء المدارس المشاركة.

- الصفحات الخاصة بالمبادرة تتضمن القيادات ومجلس الأمناء، والمهتمون من الشخصيات العامة.

فى السياق، تستعد مدارس الاسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تبدأ فى 15 يناير المقبل وأعلنت المحافظة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عقد الامتحانات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

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