منسقو «حياة كريمة» يلتقون أهالي قرى كفر سعد لسماع مشاكلهم

نفذ منسقو المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة دمياط، جولات ميدانية لمؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين بدمياط بقرى الوسطاني والمحمدية والإبراهيمية القبلية وتفتيش ثان بمركز كفر سعد بدمياط والتابعة لمبادرة حياة كريمة بدمياط.

وتم عقد لقاء مع بعض المواطنين بقرية الوسطاني للاستماع لهم ولمشاكلهم وعرض مقترحاتهم.

كما قام منسقي حياة كريمة بالمرور على المشروعات في تلك القرى سواء مدارس، مراكز شباب، الصرف الصحي، محطات المياه والمجمعات الخدمية والزراعية.

قام الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووضعها على رأس الأولويات.

وتم عقد اجتماعاً بحضور اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ونائب رئيس مركز ومدينة كفر سعد ومسئولي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة السكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري وعدد من ممثلي الجهات المعنية لبحث آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وإزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ.

واستهل نائب المحافظ اجتماعه باستعراض محاور مخطط تطوير ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابع والمدرجة بالمشروع القومي العملاق "حياة كريمة" والوقوف على آخر المستجدات بأعمال المبادرة.

وتناول الاجتماع معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بقرى المبادرة.

‏ ‏‏وفي هذا الصدد أكد إسلام إبراهيم على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية المتفق عليها، فيما قد تم استعراض نسب التنفيذ بقطاع الصرف الحي بقرية السوالم والتي وصلت ٩٥٪ وكفر المنازلة ل١٠٠٪ وعزبة اللوزي ل ٨٠٪ وتفتيش ثان ل٨٠٪ والمحمدية ل ٨٠٪.

وفي سياق متصل تابع نائب محافظ دمياط معدلات تنفيذ قطاع مياة الشرب حيث وصلت بقرى كفر سعد البلد وتفتيش ثان وعزبة اللوزي ل١٠٠٪ وفي كفر المنازلة وصلت نسبة التنفيذ ل٩٠ ٪.

وفي ذات السياق تابع نائب المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الغاز حيث وصلت نسبة التنفيذ بقرى كفر سعد البلد وكفر المنازلة وكفر سليمان ل ٩٥ ٪ وعزبة اللوزي ل٢٥٪.

