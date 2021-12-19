الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء التسجيل الإلكترونى لاستمارة الشهادة الإعدادية غدًا

وزارة التعليم
وزارة التعليم

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الإثنين الموافق ٢٠ ديسمبر، من إتاحة التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي لملء استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي من خلال الرابط moeregister.emis.gov.eg، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

استمارة الاثنين الموقع الإلكترونى طالب مدارس قاعدة البيانات التعليم الفنى مدير وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد على محمود عزت (فيديو)

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

استعدادات استضافة مصر لـ COP27 .. قراءة في مخرجات مؤتمر جلاسكو

معاينة حريق شقة بأكتوبر وحصر التلفيات دون شبهة جنائية

رفع 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع