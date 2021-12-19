انتهاء التسجيل الإلكترونى لاستمارة الشهادة الإعدادية غدًا

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الإثنين الموافق ٢٠ ديسمبر، من إتاحة التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي لملء استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي من خلال الرابط moeregister.emis.gov.eg، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.